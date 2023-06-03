В Петербурге возбудили дело в отношении предполагаемого виновника массового ДТП

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области, на перекрестке с Софийской улицей грузовик Iveco въехал в двигавшийся впереди автомобиль Opel, после чего выкатился на полосу встречного движения и столкнулся еще с 10 машинами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя грузового автомобиля, который, по предварительным данным, стал виновником массового ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

"По результатам осмотра места аварии и опроса очевидцев следователями ГУ МВД России в отношении 37-летнего водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.

Как установили полицейские, 3 июня около 08:40 мск грузовик Iveco ехал по проспекту Славы в сторону Пражской улицы. На перекрестке с Софийской улицей водитель грузовика въехал в двигавшийся впереди автомобиль Opel, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся еще с 10 автомобилями.

В результате ДТП водитель и две пассажирки автомобиля "УАЗ Патриот" получили тяжелые травмы. Также медицинская помощь потребовалась еще девятерым людям, в том числе двоим детям 6 и 16 лет. Некоторых пострадавших экстренные службы деблокировали с помощью гидравлического инструмента.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Петербургу, медики осмотрели на месте 16 человек. Комитет по здравоохранению города сообщал, что в больницы увезли 12 человек, в том числе 2 несовершеннолетних, позднее 4 отпустили на амбулаторное лечение.