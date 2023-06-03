В ДНР сообщили о гибели раненного при обстреле под Волновахой мирного жителя

Как отметили в представительстве республики в СЦКК, украинские войска ранее обстреляли Кирилловку

ДОНЕЦК, 3 июня. /ТАСС/. Мужчина, получивший ранение ночью в субботу в результате обстрела Кирилловки в окрестностях Волновахи со стороны украинских войск, умер. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"По оперативным линиям СЦКК ДНР, за 3 июня по состоянию на 18:30 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Кирилловка (Волновахский район) - к сожалению, мужчина 1945 года рождения, получивший ранение по улице Победы, 12, скончался", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

По данным представительства республики в СЦКК, украинские войска в 02:35 мск обстреляли Кирилловку, выпустив пять снарядов из артиллерии калибра 155 мм, стандартного для армий стран НАТО.