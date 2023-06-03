3 июня, 16:02,
обновлено 3 июня, 16:09
Военная операция на Украине

В Бердянске сообщили о попытке ракетного удара ВСУ по городу

Как отметили в администрации Бердянска, сбито шесть ракет

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку ракетного удара по Бердянску, предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сбито шесть ракет. Об этом сообщили в администрации Бердянска.

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"Около 18:40 в Бердянске прозвучала серия взрывов. Террористический киевский режим предпринял очередную попытку нанести удар по мирному городу. По предварительной информации оперативных служб, сработала система ПВО - сбито шесть ракет", - говорится в сообщении в Telegram-канале городской администрации.

Власти также сообщили, что информация о произошедшем уточняется. 

Теги:
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