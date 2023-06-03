В Бердянске сообщили о попытке ракетного удара ВСУ по городу

Как отметили в администрации Бердянска, сбито шесть ракет

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку ракетного удара по Бердянску, предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сбито шесть ракет. Об этом сообщили в администрации Бердянска.

"Около 18:40 в Бердянске прозвучала серия взрывов. Террористический киевский режим предпринял очередную попытку нанести удар по мирному городу. По предварительной информации оперативных служб, сработала система ПВО - сбито шесть ракет", - говорится в сообщении в Telegram-канале городской администрации.

Власти также сообщили, что информация о произошедшем уточняется.