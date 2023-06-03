СМИ: спасателям удалось взять под контроль ситуацию с лесными пожарами под Галифаксом

Площадь возгорания в этом районе составляла 837 га

ОТТАВА, 3 июня. /ТАСС/. Пожарным командам удалось локализовать возгорание на более чем 85% общей площади лесных пожаров, которые с прошлой недели бушуют рядом с Галифаксом в Канаде (провинция Новая Шотландия). Об этом в субботу сообщил телеканал CTV со ссылкой на местную противопожарную службу.

Угрозы распространения огня больше нет. Как отмечает телеканал, локализовать возгорание удалось благодаря профессиональным действиям пожарных и погоде - в регионе начались дожди.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания в этом районе составляла 837 га, леса горели в 20-25 км к северо-западу от Галифакса. Огнем было уничтожено около 200 строений, в том числе 151 жилой дом в пригородах Галифакса. О пострадавших информации не поступало.

В понедельник 18 тыс. жителей Галифакса и его пригородов получили предписание эвакуироваться из-за пожаров.