3 июня, 16:26

СМИ: спасателям удалось взять под контроль ситуацию с лесными пожарами под Галифаксом

Площадь возгорания в этом районе составляла 837 га

ОТТАВА, 3 июня. /ТАСС/. Пожарным командам удалось локализовать возгорание на более чем 85% общей площади лесных пожаров, которые с прошлой недели бушуют рядом с Галифаксом в Канаде (провинция Новая Шотландия). Об этом в субботу сообщил телеканал CTV со ссылкой на местную противопожарную службу.

Угрозы распространения огня больше нет. Как отмечает телеканал, локализовать возгорание удалось благодаря профессиональным действиям пожарных и погоде - в регионе начались дожди.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания в этом районе составляла 837 га, леса горели в 20-25 км к северо-западу от Галифакса. Огнем было уничтожено около 200 строений, в том числе 151 жилой дом в пригородах Галифакса. О пострадавших информации не поступало.

В понедельник 18 тыс. жителей Галифакса и его пригородов получили предписание эвакуироваться из-за пожаров. 

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