Число подтопленных из-за непогоды придомовых территорий в Адыгее сократилось наполовину

Продолжается работа комиссий, которые обследуют пострадавшие дворы и домовладения

МАЙКОП, 3 июня. /ТАСС/. Число подтопленных в результате ливней придомовых территорий в селах Кошехабльского района благодаря оперативным действиям спасателей сократилось до 50. Об этом сообщил в субботу в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

Ранее со ссылкой на главу Адыгеи сообщалось, что в результате сильных осадков и разлива реки произошло подтопление 103 придомовых территорий в поселке Майском и хуторе Красном. Вода зашла в 10 домовладений.

"Посетил пострадавшие от разгула стихии населенные пункты Кошехабльского района - поселок Майский, хутор Красный, село Вольное. На месте развернута работа спасателей, спецтехники. С раннего утра специалистами проводится откачка воды с приусадебных участков и прочистка водоотводных каналов. На данный момент подтопленными остаются 50 придомовых территорий", - написал Кумпилов.

Продолжается и работа комиссий, которые обследуют пострадавшие дворы и домовладения. По результатам будет решен вопрос объема материальной помощи гражданам. "Обязательно осуществим денежные выплаты", - добавил руководитель республики.

Главное управление МЧС России по республике предупредило жителей, что в регионе до 7 июня прогнозируются осадки, местами сильные, усиление ветра и выпадение града. На малых реках возможен подъем уровней воды и подтопление склоновыми стоками пониженных участков местности.