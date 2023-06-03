3 июня, 17:10,
обновлено 3 июня, 17:36
Военная операция на Украине

Рогов сообщил о применении ВСУ ракеты комплекса "Точка-У" для обстрела Бердянска

Как заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", "подтверждается успешная работа систем ПВО и факт уничтожения вражеских ракет в небе"

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Украинские военные применили ракету комплекса "Точка-У" для обстрела города Бердянска Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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Также он опубликовал фото фрагментов этой ракеты. "Подтверждается успешная работа систем ПВО и факт уничтожения вражеских ракет в небе. На фото - хвостовая часть "Точки-У" в Бердянске", - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Как уточнили позже в администрации города, среди сбитых над Бердянском ракет была одна "Точка-У" с кассетной боевой частью "для причинения большего количества жертв и нанесения повреждений мирной инфраструктуре". "Кассетные боевые части детонировали в воздухе. Успешная работа ПВО предотвратила жертвы и серьезные разрушения", - говорится в сообщении горадминистрации в Telegram-канале.

Ранее в администрации Бердянска сообщили, что ВСУ предприняли попытку ракетного удара по городу, по предварительной информации, система ПВО сбила шесть ракет. Жертв и серьезных разрушений не зафиксировано, при этом осколки одной из сбитых ракет упали на город в районе католического костела и автовокзала, поврежден автомобиль. 

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