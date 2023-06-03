3 июня, 17:45,
обновлено 3 июня, 17:50
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о втором за день обстреле Горловки из РСЗО со стороны ВСУ

Было выпущено 30 ракет

ДОНЕЦК, 3 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Горловке из реактивных систем залпового огня (РСЗО), выпустив 30 ракет. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины] по направлению <…> Горловки, выпущено 30 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО не называется.

Здания собора и вечерней школы оказались повреждены в результате обстрела Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько.

"В результате обстрела поселка шахты "Кочегарка" (Центрально-Городской район Горловки) <...> поврежден Николаевский архиерейский собор и вечерняя школа", - написал он в Telegram-канале.

Это уже пятый обстрел населенных пунктов ДНР с применением РСЗО со стороны ВСУ с начала суток, два из них совершены по Горловке. 

Теги:
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