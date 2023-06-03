3 июня, 20:00
Военная операция на Украине

Гладков сообщил, что в Муроме загорелся фельдшерско-акушерский пункт от попадания снаряда

Также, по словам губернатора Белгородской области, получили повреждения школа, детский сад и ДК

БЕЛГОРОД, 3 июня. /ТАСС/. Здания школы и детского сада получили повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Муром Шебекинского округа Белгородской области. Также в селе загорелся фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), сообщил в субботу губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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"Под обстрелом Муром. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он. По словам Гладкова, от прямого попадания снаряда загорелся ФАП, повреждения получили здание ДК, школа и детский сад.

Помимо этого, над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. "Последствия на земле уточняют оперативные службы", - добавил Гладков. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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