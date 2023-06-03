В Москве при переходе через ж/д под поездом погибли трое подростков

Инцидент произошел в районе остановочного пункта Тульская Павелецкого направления МЖД

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Электрички на Павелецком направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются по пути в Москву из-за инцидента с группой подростков, которые переходили пути и погибли под поездом. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЖД.

"В 21:20 в районе остановочного пункта Тульская Павелецкого направления МЖД была смертельно травмирована группа подростков из трех человек, которые, нарушив правила безопасности нахождения на железной дороге, переходили пути перед приближающимся поездом", - говорится в сообщении.

В настоящее время возраст подростков уточняется. По информации МЖД, в связи с произошедшим в пути задерживаются несколько электричек и аэроэкспресс из аэропорта Домодедово по направлению в Москву.

В пресс-службе напомнили о необходимости разъяснять детям правила поведения на железнодорожной инфраструктуре.