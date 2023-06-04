Во время обстрела Мелитополя три человека получили ранения

Повреждены несколько жилых строений в дачном кооперативе, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Три человека получили ранения в субботу во время обстрела Мелитополя Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). О таких предварительных данных сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Последствия обстрела Мелитополя боевиками ВСУ. Осколками сбитых ракет повреждены жилые строения дачного кооператива поселка городского типа Мирный Мелитопольского района. По предварительным данным, трое пострадавших, им оказывается медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.

В субботу оперативные службы Запорожской области сообщили, что в районе северного выезда из Мелитополя прогремело несколько взрывов.