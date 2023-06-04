3 июня, 22:47,
обновлено 3 июня, 23:41
Военная операция на Украине

Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу

Изначально предупреждение об угрозе с воздуха действовало только в двух областях страны

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Воздушная тревога ночью объявлена на всей территории Украины. Это следует из данных официального ресурса оповещения граждан.

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С 00:14 мск тревога также звучит в Сумской и Черниговской областях на севере страны.

Затем предупреждение об угрозе с воздуха начало звучать в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, а также в подконтрольных украинским властям районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей. После 01:48 мск сирены также зазвучали в столице страны, Винницкой, Житомирской и Киевской областях.

С 02:19 мск предупреждение об угрозе с воздуха объявили в Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

С 02:35 мск предупреждение об угрозе с воздуха объявили в регионах Западной Украины - Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровненской и Тернопольской областях.

В новость внесены изменения (02:41 мск) - обновлено, приводится информация о воздушной тревоге на всей территории Украины. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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