Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу

Изначально предупреждение об угрозе с воздуха действовало только в двух областях страны

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Воздушная тревога ночью объявлена на всей территории Украины. Это следует из данных официального ресурса оповещения граждан.

С 00:14 мск тревога также звучит в Сумской и Черниговской областях на севере страны.

Затем предупреждение об угрозе с воздуха начало звучать в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, а также в подконтрольных украинским властям районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей. После 01:48 мск сирены также зазвучали в столице страны, Винницкой, Житомирской и Киевской областях.

С 02:19 мск предупреждение об угрозе с воздуха объявили в Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

С 02:35 мск предупреждение об угрозе с воздуха объявили в регионах Западной Украины - Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровненской и Тернопольской областях.

В новость внесены изменения (02:41 мск) - обновлено, приводится информация о воздушной тревоге на всей территории Украины.