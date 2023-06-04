Произошло обрушение по всей площади здания

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. На юге Москвы загорелся склад на площади 300 кв. м, сообщили ТАСС в воскресенье в экстренных службах.

"На Грайвороновской улице, дом 5 произошло возгорание на складе. Площадь пожара - 300 кв. м, строение обрушилось по всей площади", - сказал собеседник агентства.

Там уточнили, что огонь перешел на соседнее строение.

"В настоящее время огонь частично перекинулся на рядом стоящее здание", - сказал собеседник агентства.

Позже в пресс-службе столичного ГУ МЧС России сообщили о ликвидации возгорания.

"Принятыми мерами в 03:27 пожар был локализован на общей площади 315 кв. м. В 03:35 пожар ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что для тушения пожара привлекались свыше 50 человек личного состава и 13 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.