СМИ: число жертв железнодорожной катастрофы в Индии приблизилось к 300

По данным газеты Hindustan Times, около 100 пострадавших находятся в критическом состоянии

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июня. /ТАСС/. Не менее 294 человек погибли, более 1 тыс. пострадали в результате столкновения поездов в индийском штате Одиша. Об этом в воскресенье сообщила газета Hindustan Times.

Ранее сообщалось о 288 погибших и более 800 пострадавших.

Как отмечает газета, больницы в городе Баласор, рядом с которым произошло ЧП, переполнены. В регион продолжают прибывать медики из других штатов. Состояние порядка 100 госпитализированных оценивается как критическое.

Министерство путей сообщения также сообщает, что на месте инцидента уже ведутся восстановительные работы. В них задействованы более 1 тыс. человек и специальная техника.