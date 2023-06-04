СМИ сообщили о гибели четырех человек в ДТП с автобусом на Кубе

По данным портала Cubadebate, более 30 пострадали

ГАВАНА, 4 июня. /ТАСС/. Пассажирский автобус в субботу перевернулся вблизи муниципалитета Батабано к югу от Гаваны. В результате ДТП погибли по меньшей мере четыре человека, сообщил новостной портал Cubadebate.

По его данным, пострадали более 30 человек, 22 из них находятся в тяжелом состоянии. Им оказывается медицинская помощь в больницах. Власти ведут расследование причин происшествия.

По официальным данным, на Кубе ежедневно происходит в среднем около 30 ДТП. Зачастую аварии связаны с невнимательностью водителей, превышением скорости, плохим состоянием дорог и износом автопарка страны. Многие автомобили на Кубе эксплуатируются более 50 лет.