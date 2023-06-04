В Пятигорске ливень затопил дворы и размыл дороги

Сошел земляной сель, повреждены более 20 домов

ПЯТИГОРСК, 4 июня. /ТАСС/. Ливень в Пятигорске в ночь на воскресенье размыл дороги и подтопил дворы и приусадебные участки, сообщил глава курорта Дмитрий Ворошилов.

"Ночью в Верхнем Горячеводске с полей Предгорного района сошел поток воды и земляного селя. Пострадало более 20 домовладений в конце 3-й линии и близ лежащих улиц", - написал Ворошилов в Telegram-канале.

По его словам, размыты дворовые территории и лесопосадки. Нанесен ущерб автомобильным дорогам. "Сотрудники территориальной службы и управления городского хозяйства проводят обследование. Считаем причиненный ущерб", - добавил глава курорта.

Он также отметил, что ночью резко поднялся уровень реки Юца. "Были готовы при необходимости к эвакуации жителей. Больше всего пострадал район Казачьей слободы. Вода затопила дворовые территории, подвальные помещения; размыты дороги, большие наносы ила, порван водопровод через Юцу", - сообщил Ворошилов.

Глава Пятигорска написал, что с территориальными службами проводится подворовой обход, после которого последует уборка. Мониторинг уровня рек в Пятигорске ведется в постоянном режиме.

По данным ставропольского Гидрометцентра, 4, 5 и 6 июня на территории Ставропольского края местами ожидается сильный дождь с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с.