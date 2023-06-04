Министр железных дорог Индии назвал причину крушения поездов

По словам Ашвини Вайшнав, ей стало изменение в системе электронной блокировки

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июня. /ТАСС/. Причиной железнодорожной катастрофы в восточном индийском штате Одиша, произошедшее в минувшую пятницу в районе города Баласор и унесшее более 280 жизней, стало изменение в системе электронной блокировки. Об этом сообщил в воскресенье журналистам министр железных дорог, коммуникаций, электроники и информационных технологий страны Ашвини Вайшнав.

"Уполномоченный по безопасности на железных дорогах расследовал дело и пусть отчет об этом будет предоставлен. Но мы установили причину инцидента и виновных в нем лиц. Произошло это из-за изменения в электронной блокировке", - приводит слова министра информационное агентство АНИ. Глава ведомства не уточнил, почему произошли изменения в электронной блокировке, входящей в систему безопасности движения, и кто несет за это ответственность.

"Сейчас мы сосредоточены на восстановлении [движения поездов]", - отметил министр.

Катастрофа произошла в пятницу вечером в районе города Баласор в штате Одиша. Несколько вагонов скорого поезда, направлявшегося в Ченнаи, сошли с рельсов и врезались в товарный состав, стоявший на параллельных путях. Из-за столкновения многие вагоны перевернулись. Вскоре с сошедшими с рельсов вагонами столкнулся встречный пассажирский поезд. По разным оценкам, погибло от 288 до 294 человек.