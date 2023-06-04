В Свердловской области за сутки локализовали природные пожары площадью более 4 тыс. га

В ликвидации задействовали 750 человек и 140 единиц техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. В Свердловской области за сутки локализовали восемь природных пожаров на площади 4,2 тыс. га. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона в воскресенье.

"По итогам 3 июня в регионе действовало 17 природных пожаров на общей площади 4,8 тыс. га, из них локализовано 8 возгораний на площади 4,2 тыс. га. Специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств ликвидировали крупный природный пожар в Березовском городском округе на площади 30 га", - говорится в сообщении.

В борьбе с пожарами задействовали 750 специалистов - это сотрудники Авиалесоохраны, МЧС, лесничеств. В тушении огня задействовали почти 140 единиц спецтехники: бульдозеры, тракторы, пожарные автомобили, малые лесопатрульные комплексы, а также спецавиацию.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, за прошедшие сутки ликвидировали три природных пожара. Угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет.

В выходные в Свердловской области установилась жаркая погода, температура воздуха поднялась до +30 градусов. По данным Уральского гидрометцентра, 4 июня в регионе сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность.