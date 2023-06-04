В Красноярске директора фонда капремонта арестовали на два месяца

Михаила Попелышева задержали при получении 5 млн рублей взятки

КРАСНОЯРСК, 4 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд Красноярска заключил под стражу на два месяца руководителя регионального фонда капремонта многоквартирных домов Михаила Попелышева, которого ранее задержали при получении взятки в 5 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в прокуратуре Красноярского края.

"Ленинский районный суд Красноярска заключил под стражу на два месяца генерального директора регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории края", - рассказал собеседник агентства.

Ранее в прокуратуре Красноярского края сообщали, что сотрудники УФСБ России по региону задержали гендиректора фонда капремонта при получении взятки в 5 млн рублей. По данным регионально ГСУ СК России, сразу после вступления в должность в апреле 2023 года, чиновник предложил знакомому предпринимателю покровительство фонда за 12 млн рублей. Часть этой суммы подозреваемый получил 2 июня 2023 года, после чего его задержали. При проведении обыска у чиновника изъяли €5 тыс. и $1 тыс., дорогостоящие часы и ювелирные украшения, сертификаты на бриллианты, автомобиль.