В Тверской области при пожаре погиб шестилетний мальчик

Возбудили уголовное дело

ТАСС, 4 июня. В результате пожара в частном доме в Калининском районе Тверской области погиб шестилетний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"4 июня в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара в домовладении, расположенном в СНТ "Родничок", тела малолетнего мальчика 2017 года рождения. По факту гибели ребенка Калининским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.

Следователи и сотрудники полиции проводят осмотр места происшествия, доправшивают очевидцев случившегося, жителей соседних домов. Изъяли необходимые предметы, назначили экспертизы.