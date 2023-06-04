4 июня, 06:28
Лесные пожары в России

В Якутии возле села Хомустах начался лесной пожар

Возгорание произошло в 1,1 км от населенного пункта

ЯКУТСК, 4 июня. /ТАСС/. Лесной пожар произошел возле села Хомустах в Усть-Алданском районе Якутии, в тушении задействовали 50 человек. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе районной администрации.

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"В 12:41 [06:41 мск] обнаружен и зарегистрирован лесной пожар в 1,1 км от села Хомустах Легойского наслега [сельского поселения] Усть-Алданского улуса. Площадь пожара составила 2 га леса. Всего на пожаре работают 51 человек с огнетушителями, бензопилами, мотопомпами, плугами", - говорится в сообщении.

Задействовали тракторы, бортовые и грузовые автомобили. К защите населенного пункта привлекли сотрудников мобильной пожарной части и технику.

В Легойский наслег входят населенные пункты Кептени (административный центр), Хомустах и Далы. Всего там проживает около 1,4 тыс. человек.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииРеспублика Саха (Якутия)
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