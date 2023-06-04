В ДНР сообщили об обстреле Горловки из РСЗО со стороны ВСУ

Было выпущено 15 ракет

ДОНЕЦК, 4 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР), выпустив по населенному пункту 15 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.

Обстрел был произведен в 09:15 мск из населенного пункта Нелеповка.

Это второй удар украинских войск из РСЗО по ДНР за 15 минут. В 09:00 была обстреляна Александровка, по населенному пункту было выпущено 10 ракет.