4 июня, 06:44,
обновлено 4 июня, 06:50
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили об обстреле Горловки из РСЗО со стороны ВСУ

Было выпущено 15 ракет

ДОНЕЦК, 4 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР), выпустив по населенному пункту 15 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Обстрел был произведен в 09:15 мск из населенного пункта Нелеповка.

Это второй удар украинских войск из РСЗО по ДНР за 15 минут. В 09:00 была обстреляна Александровка, по населенному пункту было выпущено 10 ракет. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация