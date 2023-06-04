Площадь пожаров в лесах Кондинского района Югры выросла до почти 10 тыс. га

Как сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов региона, большую часть возгораний локализовали

ТАСС, 4 июня. Площадь лесных пожаров в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа, где ввели режим ЧС районного характера, увеличилась за сутки с 8,7 тыс. га до почти 10 тыс. га. Об этом сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов региона в воскресенье.

"По состоянию на 09:00 (07:00 мск) 4 июня, в Югре проводятся работы по тушению 13 лесных пожаров на площади 10 249,7 га, большая часть из которых локализована: 10 лесных пожаров на общей площади 9 925,4 га в Кондинском районе, четыре из которых на площади 6 634,6 га локализованы; один лесной пожар на площади 50 га в Нижневартовском районе; один лесной пожар на площади 270 га в Советском районе, возгорание локализовано; один лесной пожар на площади 4,3 га в Октябрьском районе, возгорание локализовано", - говорится в сообщении.

Для борьбы с возгораниями привлекли, в частности, самолет Бе-200. 3 июня в Кондинском районе действовали 13 лесных пожаров на площади 8,7 тыс. га.

За прошедшие сутки в регионе потушили два ландшафтных пожара на площади 715 га и 10 лесных пожаров общей площадью почти 790 га. Сейчас ландшафтных возгораний в регионе не зафиксировано.

К ликвидации лесных пожаров привлекли более 580 специалистов Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований "Центроспас-Югория", ГУ МЧС по Югре, а также 50 работников федеральной авиалесоохраны.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 120 ландшафтных пожаров, 112 лесных пожаров и два возгорания на землях особо охраняемых природных территорий. Власти региона ввели с 28 апреля особый противопожарный режим, а с 25 мая запретили посещать леса.