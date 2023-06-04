Аксенов сообщил, что в Крыму за ночь сбили или посадили девять украинских БПЛА

При падении одного беспилотника оказались повреждены стекла в трех частных домах и двух автомобилях в Джанкое

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Силы ПВО в Республике Крым сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь на воскресенье, еще четыре заглушили средства радиоэлектронной борьбы, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

"За прошедшую ночь силами ПВО было сбито пять вражеских БПЛА, еще четыре - заглушены и посажены средствами РЭБ", - говорится в сообщении.

По информации Аксенова, в результате падения одного из беспилотников выбило стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях в Джанкое. На территории частного домовладения обнаружили также один невзорвавшийся беспилотник. Перед его разминированием 50 человек эвакуировали в пункт временного размещения.

Как уточнил глава республики, никто не пострадал.