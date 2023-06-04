В Суэцком канале сломался нефтяной танкер, следовавший из России в Китай

Его буксируют три судна

КАИР, 4 июня. /ТАСС/. Руководство Суэцкого канала задействовало три судна для буксировки аварийного танкера SEAVIGOUR, пересекавшего канал на своем пути из России в Китай. Об этом сообщил в воскресенье глава администрации канала Усама Рабиа.

"В главный центр управления судоходством поступило сообщение о неисправности в работе двигателя танкера на 12-м километре канала, тут же были направлены три буксира, <...> ведутся работы по их присоединению к кораблю для буксировки", - приводит информационный портал Al Youm As Sabi его заявление. По словам главы администрации, "движение судов по каналу с северного направления вернется в обычное русло, как только танкер будет отбуксирован".

Рабиа подтвердил, что власти обладают необходимым опытом проведения спасательных операций и средствами, чтобы профессионально справляться с потенциальными чрезвычайными ситуациями.