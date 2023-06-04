В Липецке в ДТП со скорой погибла женщина

Пострадали четыре человека

ТАСС, 4 июня. Машина скорой помощи и легковой автомобиль столкнулись на площади Франценюка в Липецке, одна женщина погибла, еще четыре человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

"В результате ДТП погибла женщина 1977 года рождения - фельдшер скорой медицинской помощи. Пострадали водитель Opel 1985 года рождения, две 14-летние пассажирки Opel и фельдшер скорой помощи 2001 года рождения", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи, проехавшей на запрещающий сигнал светофора с проблесковыми маячками и звуковым сигналом, предоставляющими право преимущественного проезда. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают точные обстоятельства аварии.