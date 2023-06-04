4 июня, 07:29

В Мурманске мужчина ранил ножом трех человек

Его задержали

ТАСС, 4 июня. Житель Мурманска напал с ножом на трех посетителей одного из развлекательных заведений города. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

"От администратора одного из развлекательных заведений города поступило сообщение о произошедшем на улице конфликте между посетителями. В ходе инцидента один из участников использовал холодное оружие (нож), в результате использования которого трем посетителям были причинены телесные повреждения", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, пострадавших доставили в медицинское учреждение. После инцидента молодой человек скрылся с места происшествия. "Для поиска злоумышленника были ориентированы как и оперативные службы, так и наружные наряды полиции. В результате разыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД по горячим следам был задержан ранее судимый мурманчанин 1996 года рождения. С ним работают следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и задержании в порядке 91 УПК РФ", - пояснили в пресс-службе. 

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