В Калмыкии в ДТП с тремя машинами погибли два человека

Пострадала женщина

ТАСС, 4 июня. В ДТП с участием трех автомобилей на федеральной трассе Астрахань - Элиста - Ставрополь в Яшкульском районе Калмыкии погибли два человека, сообщили в воскресенье в пресс-службе МВД по региону.

"4 июня примерно в 05:55 на 248 км автодороги Р-216 (территория Яшкульского района) произошло столкновение трех транспортных средств. От полученных травм на месте происшествия скончался пассажир автомашины Chevrolet Cruze, несовершеннолетний пассажир данной автомашины скончался при транспортировке в медицинское учреждение, еще одна пассажирка с травмами различной степени тяжести была доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, изначально на трассе столкнулись автомобили Chevrolet Cruze и Nissan Murano, последний продолжил движение по инерции и столкнулся с Kia Optima.