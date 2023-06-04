Аэропорт Кемерова закрыли до утра 5 июня из-за дефектов взлетно-посадочной полосы

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, недостатки возникли из-за погодных условий

КЕМЕРОВО, 4 июня. /ТАСС/. Аэропорт Кемерова закрылся по техническим причинам до утра понедельника, по этой причине несколько авиарейсов задерживаются или отменены. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе аэропорта.

"Аэродром закрыт до утра по техническим причинам", - рассказал собеседник агентства.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что задержки рейсов связаны с дефектами взлетно-посадочной полосы, которые возникли из-за погодных условий. "Самолет авиакомпании "Северный ветер", выполнявший рейс по маршруту Сочи - Кемерово, совершил посадку в аэропорту Новосибирска. По этой же причине до 5 июня объявлена задержка выполнения рейса авиакомпании "Сибирь" по маршруту Новосибирск - Кемерово", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе аэропорта также добавили, что отменены или задерживаются рейсы из Кемерова в Сочи, Красноярск, Новосибирск и Казань, а также в Кемерово из Новосибирска и Красноярска.