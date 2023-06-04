4 июня, 08:11

В Ростовской области задержали двух человек за нападение на участкового

Их привлекли к административной ответственности

ТАСС, 4 июня. Сотрудники полиции в Морозовском районе Ростовской области задержали двоих ранее судимых местных жителей, которые избивали участкового, пока тот не сделал предупредительные выстрелы из табельного оружия, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Двое местных жителей 42 и 29 лет, ранее неоднократно судимые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушали общественный порядок. Участковый уполномоченный сделал им замечание, после чего мужчины напали на сотрудника полиции и нанесли множественные удары. Полицейский произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух из табельного оружия, призывая граждан прекратить совершение противоправных действий. После чего мужчины были задержаны прибывшими полицейскими и доставлены в территориальный отдел", - говорится в сообщении.

Подозреваемых привлекли к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Также сотрудники полиции передали материалы в следственное управление СК по Ростовской области. 

Теги:
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