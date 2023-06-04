В Пятигорске из-за последствий ливня и земляного селя ввели режим повышенной готовности

В городе также создали комиссии по актированию нанесенного ущерба

ПЯТИГОРСК, 4 июня. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели в Пятигорске, где сильный ливень в ночь на воскресенье размыл дороги и подтопил дворы и приусадебные участки. Об этом сообщил глава курорта Дмитрий Ворошилов.

"Провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Создали комиссии по актированию ущерба, нанесенного стихией. Сегодня и завтра по прогнозу ливни, поэтому режим повышенной готовности введен и сохраняет свое действие", - написал Ворошилов в Telegram-канале.

По его словам, все силы и средства РСЧС продолжают функционировать в указанном режиме.

Ночью в Верхнем Горячеводске с полей Предгорного района сошел поток воды и земляного селя. Пострадало более 20 домовладений в конце 3-й линии и близлежащих улиц. Также ночью резко поднялся уровень реки Юца. Вода затопила дворовые территории, подвальные помещения; размыты дороги, большие наносы ила, порван водопровод через Юцу.

По данным ставропольского Гидрометцентра, 4, 5 и 6 июня на территории Ставропольского края местами ожидается сильный дождь с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с.