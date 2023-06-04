В Приамурье на железной дороге сошли с рельсов пять вагонов с углем

Проводится проверка

ТАСС, 4 июня. Сход пяти вагонов произошел в воскресенье на станции Сковородино Забайкальской железной дороги в Амурской области. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"По предварительным данным, 4 июня в 14:30 местного времени [08:30 мск] на станции Сковородино Забайкальской железной дороги произошел сход пяти вагонов, груженых углем, без опрокидывания. Задержек движения поездов не допущено. В настоящее время проводятся восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Сковородинская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.