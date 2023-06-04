В Сомали при нападении боевиков на базу убили более 50 военнослужащих Уганды

Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени заявил, что два офицера допустили ошибку, когда они отдали приказ отступить и оставить базу

ПРЕТОРИЯ, 4 июня. /ТАСС/. Более 50 угандийских военнослужащих были убиты боевиками, напавшими на базу миротворческих сил в Сомали 26 мая. Об этом сообщил президент Уганды Йовери Кагута Мусевени.

"Обнаружены тела 54 павших солдат, включая их командира, - приводит в воскресенье слова главы государства газета Monitor. - Но наши силы нанесли нападавшим ответный удар, вынудив их бежать".

Мусевени указал, что два офицера допустили ошибку, когда они отдали приказ отступить и оставить базу. "Двое этих офицеров задержаны и предстанут перед военным трибуналом, - заявил он. - Наши солдаты продемонстрировали замечательную стойкость, они перегруппировались и вернули контроль над базой".

Многочисленный отряд боевиков из террористической группировки "Аш-Шабаб" атаковал 26 мая на юге Сомали в районе города Була-Марир (регион Нижняя Шабелле) базу угандийского контингента в составе Переходной миссии Африканского союза в Сомали (ПМАСС). Они смогли захватить ее и удерживали в течение четырех дней. Новостной портал Garowe со ссылкой на источники сообщал, что были убиты 137 миротворцев.

Переходная миссия Африканского союза в Сомали была создана весной текущего года на основе миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ). В ее состав входят воинские контингенты из Бурунди, Джибути, Кении, Уганды и Эфиопии. Общая численность личного состава достигает 20 тыс. человек. ПМАСС имеет мандат на поддержку переходного правительства Сомали, реализацию национального плана в области безопасности и подготовку сомалийских служб безопасности. Действие мандата истекает 31 декабря 2023 года.

"Аш-Шабаб" возникла в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически устраивают взрывы и нападения из засад. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить Могадишо и перейти к партизанской борьбе с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года один из главарей "Аш-Шабаб" объявил о присоединении к террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Численность "Аш-Шабаб" оценивается в 10 тыс. боевиков.