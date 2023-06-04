В Тверской области в ДТП погибли три человека

По данным следствия, Opel Astra слетел с дороги, несколько раз перевернулся и врезался в дом

ТАСС, 4 июня. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся в Нелидове Тверской области, в результате ДТП погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

"Произошел съезд в кювет с дальнейшим опрокидыванием легкового автомобиля под управлением мужчины 2003 года рождения, вследствие чего погибли пассажиры 2005 и 2001 года рождения и несовершеннолетняя 2007 года рождения. По данному факту Нелидовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."а" ч. 6 ст. 264 УК РФ", - говорится в сообщении.

По уголовному делу назначили проведение экспертиз. Нелидовская межрайонная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела. По данным пресс-службы надзорного ведомства, автомобиль Opel Astra слетел с дороги, несколько раз перевернулся и врезался в дом на улице Матросова.