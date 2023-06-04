Глава Белгородской области сообщил о состоянии пострадавших при обстрелах

По словам Вячеслава Гладкова, пациенты идут на поправку

ТАСС, 4 июня. Все жители Белгородской области, раненные в результате обстрелов со стороны Украины, идут на поправку. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сегодня посетил всех наших раненых жителей, которые сейчас проходят лечение в Белгороде. Вместе с главными врачами, с Ириной Владимировной Кизиловой и Жанной Юрьевной Чефрановой, прошлись по палатам, встретились с нашими земляками. Посмотрел - все идут на поправку", - написал Гладков.

Он отметил, что дополнительного перевода в Москву на лечение пострадавших не требуется, врачи справляются. Все необходимые лекарственные препараты есть. По словам Гладкова, особую тревогу вызывало состояние детей, в том числе тех, кто поступил в больницу в пятницу после обстрела снарядами "Града" села Соболевка Валуйского округа.

"Дети, София и Даниил, в момент обстрела были на улице. У девочки осколочные ранения обоих глаз, но динамика, по словам врачей, хорошая, повязки будут снимать уже на следующей неделе. У мальчишки осколочных ранений нет, он получил сложный перелом, когда упал убегая от снарядов, на понедельник назначена операция. Врачи говорят, ребята молодцы, динамика хорошая, вместе с ними близкие родственники", - написал глава региона.

Он также навестил раненых жителей Шебекинского и Грайворонского округов и Краснояружского района. Они находятся в ожоговом отделении, в гнойной хирургии, а также в травматологическом отделении. Один из сотрудников предприятия получил ожог верхних дыхательных путей во время обстрела, когда загорелся производственный корпус. По словам Гладкова, состояние мужчины тяжелое.