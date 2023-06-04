В Новосибирске произошел пожар на крыше Центральной клинической больницы

По данным МЧС, пожарные расчеты следуют по повышенному рангу

НОВОСИБИРСК, 4 июня. /ТАСС/. Кровля Центральной клинической больницы загорелась в Советском районе Новосибирска, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

"В 15:25 [11:25 мск] поступило сообщение о пожаре в больнице в Советском районе Новосибирска. На момент прибытия горела кровля по всей площади. Пожарные расчеты следуют по повышенному рангу", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, площадь пожара составила 1,8 тыс. кв. м.

"Происходит распространение пламени на большую площадь. Усиленная группировка огнеборцев продолжает локализацию возгорания. На месте развернут штаб пожаротушения, работает оперативная группа Главного управления. Предварительно, площадь горения составляет порядка 1,8 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе областного Минздрава, пациентов эвакуировали.

"По информации администрации больницы, все пациенты эвакуированы. Пострадавших в результате пожара нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что проведена эвакуация пациентов и персонала. "По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на место происшествия выехали первый вице-губернатор Юрий Петухов и министр здравоохранения Константин Хальзов", - добавили в пресс-службе.

По предварительным данным, эвакуировали 130 человек, в том числе 100 пациентов.

В пресс-службе УМВД по Новосибирской области уточнили ТАСС, что сотрудники полиции оказывали содействие в эвакуации граждан, а также обеспечивают проезд специальной техники.

По данным министра здравоохранения области Константина Хальзова, в эвакуации пациентов задействовали восемь бригад службы скорой медицинской помощи, в том числе три реанимационных.

По данным МЧС, в 17:11 (13:11 мск) ликвидировали открытое горение.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что по факту пожара в больнице началась проверка. "Прокуратурой Советского района организовано проведение проверки в связи с возгоранием кровли здания больницы на улице Пирогова, 25/3. На место происшествия для координации действий служб и правоохранительных органов выехал прокурор Советского района Сергей Пустовой", - говорится в сообщении.