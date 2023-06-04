В Якутске в результате порыва ветра сорвало крышу со здания дома культуры

Никто не пострадал

ЯКУТСК, 4 июня. /ТАСС/. Сильный порыв ветра сорвал крышу с Дома культуры "Эрэл" в воскресенье в Якутске, никто не пострадал. Об этом сообщается в Telegram-канале городской мэрии.

"Сегодня около 16:00 (10:00 мск) сильным порывом ветра сорвало крышу со здания Дома культуры "Эрэл" по улице Лизы Чайкиной. В этом здании располагается Якутское региональное отделение Всероссийского общества глухих", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. "Данное учреждение финансируется из федерального бюджета, для дальнейшего решения вопроса информацию передали в Министерство труда и соцразвития [Якутии]. Также о ЧП оповестили энергетиков, упавшая кровля свалила столб", - приводятся слова руководителя управы Автодорожного округа Петра Попова.