В Амурской области на соревнованиях по ММА погиб подросток

По словам главы Белогорска, во время спортивного боя боец получил удар в голову, после чего умер в реанимации

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Прокуратура Белогорска организовала проверку по факту смерти 16-летнего подростка во время соревнований в городе, сообщили в воскресенье в прокуратуре Амурской области.

"Установлено, что 4 июня при проведении соревнований в МАУ "ФОК Белогорска" подросток 2006 года рождения получил удар, от которого потерял сознание. Несовершеннолетнему оказана медицинская помощь, но позже он скончался. Прокуратурой Белогорска организовано проведение проверки по факту произошедшего", - говорится в сообщении. Ведомство даст оценку законности деятельности организатора соревнований при проведении мероприятия.

"Сегодня в Белогорске произошла трагедия: во время спортивного боя получил удар в голову, а позже скончался в реанимации его 16-летний участник из Архаринского округа", - написал в своем Telegram-канале глава Белогорска Станислав Мелюков. Он уточнил, что открытый Кубок "Спорт клуба Родина" по смешанному боевому единоборству (ММА) организован и проводился региональным отделением соответствующей федерации.

По словам Мелюкова, были соблюдены все необходимые юридические процедуры - положение о Кубке, согласие родителей на участие несовершеннолетнего, допущенный состав участников. "Согласно положению о проведении Кубка, все спортсмены в возрасте 16-17 лет должны выступать в боксерских шлемах открытого типа. В силу пока неясных причин главный судья соревнований (он же президент региональной организации) принял решение выступать без них. С учетом того, что трагедия произошла в Белогорске, уже связался с главой Архаринского округа Татьяной Шутриной и пообещал содействие", - написал глава города.