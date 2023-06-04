На Кубани количество подтопленных домов и придомовых территорий сократилось до 83

Все они находятся в Лабинском районе

ТАСС, 4 июня. Количество подтопленных после ливней домов и придомовых территорий в Краснодарском крае к воскресенью сократилось до 83, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

"О ситуации в Лабинском районе. Оценочные комиссии выявили подтопления 483 придомовых территорий, в том числе в 227 домов заходила вода. Работы по откачке воды продолжаются. Остаются подтоплены 64 придомовые территории, 19 домов", - говорится в сообщении.

В Курганинском и Новокубанском районе, где подтопило более 1,4 тыс. придомовых территорий и 165 домов, оперативные службы закончили откачку. В Апшеронском районе вода сошла сама, там подтопило 30 придомовых территорий и 23 дома.

Как добавили в оперштабе, в Мостовском районе 3 июня также выпал град диаметром до 20 мм, повредив кровлю семи частных домовладений.

31 мая сообщалось о подтоплении 1 872 придомовых территорий и 469 домов.