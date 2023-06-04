В Пятигорске из-за ливня возможен прорыв дамбы

Проводится сброс воды

ПЯТИГОРСК, 4 июня. /ТАСС/. Прорыв дамбы возможен в Пятигорске из-за сильного ливня, который прошел в ночь на воскресенье. Чтобы избежать подтопления ближайших к ней населенных пунктов, проводится сброс воды, сообщил глава курорта Дмитрий Ворошилов.

"4 июня из-за неблагоприятных погодных условий (ливня) на территории Предгорного МО каскад из пяти прудов, расположенных на северо-востоке от хутора Хорошевский оказался критически переполнен. Есть угроза прорыва дамбы, в случае чего возможно подтопление поселка Средний Подкумок, станицы Константиновской и нижней части поселка Горячеводский", - написал Ворошилов в Telegram-канале.

По его словам, для недопущения чрезвычайной ситуации идет сброс воды.

Глава Пятигорска также добавил, что для мониторинга ситуации, предупреждения рисков и своевременного информирования горожан о складывающейся ситуации он поручил Пятигорскому спасательному отряду организовать на каскаде Хорошевских прудов круглосуточный пост.

Ночью в Верхнем Горячеводске с полей Предгорного района сошел поток воды и земляного селя. Пострадало более 20 домовладений в конце 3-й линии и близлежащих улиц. Также ночью резко поднялся уровень реки Юца. Вода затопила дворовые территории, подвальные помещения; размыты дороги, большие наносы ила, порван водопровод через Юцу. В городе ввели режим повышенной готовности.

По данным ставропольского Гидрометцентра, 4, 5 и 6 июня на территории Ставропольского края местами ожидается сильный дождь с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с.