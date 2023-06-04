Названа предварительная причина возгорания в новосибирской больнице

По данным МЧС, произошло короткое замыкание

НОВОСИБИРСК, 4 июня. /ТАСС/. Пожар в Центральной клинической больнице в Советском районе Новосибирска произошел, по предварительным данным, из-за короткого замыкания. Об этом сообщил журналистам начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

"Предварительная причина пожара - короткое замыкание. Огневых работ в этом здании не велось. Более детально будет понятно после обследования лаборатории", - сказал Орлов.

Пожар начался в 15:25 [11:25 мск] в Центральной клинической больнице на улице Пирогова. По предварительным данным, площадь пожара составляет 1,8 тыс. кв. м, объявлена ликвидация открытого горения. Эвакуировали более 150 человек. Информации о пострадавших не поступало. На месте развернули штаб пожаротушения. Прокуратура области начала проверку.