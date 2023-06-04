Молния
4 июня, 10:44,
обновлено 4 июня, 10:49

Эвакуированных из новосибирской больницы пациентов переводят в другие учреждения

По предварительной информации, никто из них не пострадал

НОВОСИБИРСК, 4 июня. /ТАСС/. Эвакуированных из Центральной клинической больнице в Советском районе Новосибирска пациентов переводят в другие лечебные учреждения. Об этом написал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем Telegram-канале в воскресенье.

Читайте также
В Новосибирске произошел пожар на крыше Центральной клинической больницыНазвана предварительная причина возгорания в новосибирской больнице

"Пациентов и персонал оперативно эвакуировали. По предварительной информации, никто из них не пострадал. Сейчас отрабатывается маршрутизация пациентов. Сил и техники достаточно, работают пожарно-спасательные подразделения", - написал он.

Начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов сообщил журналистам, что, по уточненным данным, эвакуировали 143 пациента, в том числе шесть человек из реанимационного отделения, и 30 человек медицинского персонала.

Пожар начался в 15:25 (11:25 мск) в Центральной клинической больнице на улице Пирогова. По предварительным данным, площадь пожара составляет 1,8 тыс. кв. м, объявлена ликвидация открытого горения. Информации о пострадавших не поступало. На месте развернули штаб пожаротушения. Прокуратура Новосибирской области по факту пожара начала проверку. 

Теги:
РоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация