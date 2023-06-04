Эвакуированных из новосибирской больницы пациентов переводят в другие учреждения

По предварительной информации, никто из них не пострадал

НОВОСИБИРСК, 4 июня. /ТАСС/. Эвакуированных из Центральной клинической больнице в Советском районе Новосибирска пациентов переводят в другие лечебные учреждения. Об этом написал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем Telegram-канале в воскресенье.

"Пациентов и персонал оперативно эвакуировали. По предварительной информации, никто из них не пострадал. Сейчас отрабатывается маршрутизация пациентов. Сил и техники достаточно, работают пожарно-спасательные подразделения", - написал он.

Начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов сообщил журналистам, что, по уточненным данным, эвакуировали 143 пациента, в том числе шесть человек из реанимационного отделения, и 30 человек медицинского персонала.

Пожар начался в 15:25 (11:25 мск) в Центральной клинической больнице на улице Пирогова. По предварительным данным, площадь пожара составляет 1,8 тыс. кв. м, объявлена ликвидация открытого горения. Информации о пострадавших не поступало. На месте развернули штаб пожаротушения. Прокуратура Новосибирской области по факту пожара начала проверку.