В ДНР сообщили о двух обстрелах Донецка из РСЗО со стороны ВСУ

Было выпущено 15 ракет

ДОНЕЦК, 4 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив по городу 10 и 5 ракет.

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в своем Telegram-канале.

"В 13:45 по Донецку (Куйбышевский район) выпущено пять ракет из РСЗО", - сказано в сообщении.

Первый раз Донецк был обстрелян из РСЗО в воскресенье в 13:35. Также 15 ракет из РСЗО было выпущено по Горловке и десять по Александровке.