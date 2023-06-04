4 июня, 10:45,
обновлено 4 июня, 11:03
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о двух обстрелах Донецка из РСЗО со стороны ВСУ

Было выпущено 15 ракет

ДОНЕЦК, 4 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив по городу 10 и 5 ракет.

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Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в своем Telegram-канале.

"В 13:45 по Донецку (Куйбышевский район) выпущено пять ракет из РСЗО", - сказано в сообщении

Первый раз Донецк был обстрелян из РСЗО в воскресенье в 13:35. Также 15 ракет из РСЗО было выпущено по Горловке и десять по Александровке. 

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