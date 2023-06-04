Белгородский губернатор сообщил о трех пожарах в Шебекине после нового обстрела

Возгорания возникли в районе рынка, в частном секторе и в районе зернохранилища

ТАСС, 4 июня. В Шебекине Белгородской области в результате нового обстрела со стороны Украины возникли три очага возгорания. Об этом в своем Telegram-канале в воскресенье написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как сообщил глава региона, вооруженные силы Украины наносят удары по торговым модулям на территории рынка в центре Шебекино. "От прямого попадания снарядов есть три очага возгорания: в районе рынка, в частном секторе и в районе зернохранилища", - написал Гладков.

По предварительным данным, никто не пострадал.

По словам губернатора, в Муроме также наносят удары по разным частям села. Есть прямое попадание в пустой частный дом, его владельцы ранее выехали за территорию населенного пункта. В Новой Таволжанке снарядами повредило крышу четырехэтажного дома, ее жители также выехали. Повредило дом культуры и центральную площадь.