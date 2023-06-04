В Саратовской области из комы вышла пострадавшая в ДТП двухлетняя девочка

Ребенок перенесла объемную нейрохирургическую операцию

САРАТОВ, 4 июня. /ТАСС/. Двухлетняя девочка, ставшая одной из девяти пострадавших в ДТП на трассе в Лысогорском районе Саратовской области, вышла из комы. Отмечается положительная динамика в ее состоянии, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Telegram-канале в воскресенье.

"Состояние за время лечения с положительной динамикой, состояние по-прежнему тяжелое, но девочка вышла из комы. В настоящее время продолжается комплексная интенсивная терапия. Дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Находится под постоянным контролем врачей анестезиологов-реаниматологов", - написал глава ведомства.

28 мая на федеральной трассе Р-22 "Каспий" в Лысогорском районе столкнулись Lada Largus и ВАЗ-2107. Пострадали девять человек. Состояние двухлетней девочки было крайне тяжелым, она перенесла объемную нейрохирургическую операцию. Ребенка ввели в медикаментозную кому.