4 июня, 12:05

В Оренбургской области дельтапланерист потерпел крушение

У мужчины диагностировали множественные переломы

ТАСС, 4 июня. Дельтапланерист потерпел крушение в Октябрьском районе Оренбургской области, сообщает в воскресенье ГУ МЧС России по региону в своем Telegram-канале.

"Сегодня днем в экстренные службы поступил звонок о неудачном приземлении дельтапланериста в районе села Буланово Октябрьского района. Мужчина упал на склон холма, в результате чего получил многочисленные переломы и не мог самостоятельно передвигаться", - говорится в сообщении.

Сотрудники скорой помощи не смогли самостоятельно спустить пострадавшего к машине, им потребовалась помощь спасателей.

"Подразделения пожарной охраны доставили мужчину к карете скорой помощи и передали медицинским работникам", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияОренбургская область
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