Жителя Магнитогорска задержали по делу о диверсии и покушении на теракт

По версии ФСБ, он намеревался поджечь военкомат и оборудование на участке железной дороги

ЧЕЛЯБИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области совместно с полицейскими задержали жителя Магнитогорска по делу о попытке поджога военного комиссариата, а также оборудования на участке железной дороги. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в правоохранительных органах.

"В Челябинской области сотрудники ФСБ совместно с полицией пресекли террористический акт и диверсию. В отношении жителя Магнитогорска следственным отделом управления ФСБ возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России "Покушение на террористический акт", ст. 281 УК РФ "Диверсия", предусматривающие максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и пожизненное лишение свободы соответственно. В настоящий момент Центральным районным судом избирается мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что гражданин, попавший в поле зрения правоохранительных органов, действовал в интересах украинских спецслужб, которые обещали ему материальное вознаграждение.

В пресс-службе УФСБ России по Челябинской области сообщили, что в Магнитогорске проходили оперативные мероприятия, но подробности не уточнили.