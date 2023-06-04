В Лейпциге в ходе беспорядков пострадали 50 полицейских

Глава полиции города Рене Деммлер сообщил о задержании 30 левых радикалов

БЕРЛИН, 4 июня. /ТАСС/. Не менее 50 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Лейпциге (федеральная земля Саксония) в ночь на воскресенье. Об этом заявил глава полиции города Рене Деммлер.

"Мы стали свидетелями неоправданного насилия, 50 стражей порядка пострадали. Деэскалации было добиться сложно", - сказал он в эфире телеканала ZDF. По словам Деммлера, 30 левых радикалов были задержаны.

В ночь на воскресенье демонстранты забросали полицейских камнями и бутылками. Согласно распространенным в интернете фото и видео, нарушители порядка жгли мусорные баки, запускали пиротехнику и перекрывали улицы. В демонстрации в общей сложности приняли участие около 1,5 тыс. человек.

Беспорядки произошли в Лейпциге и в ночь на субботу. Тогда пострадали 23 полицейских, были повреждены 17 служебных автомобилей. По данным властей, ущерб оценивается в "пятизначную сумму".

Левые радикалы изначально собирались провести крупную демонстрацию в субботу в ответ на приговор, который был вынесен 31 мая одной из их соратниц. Суд запретил проведение акции.