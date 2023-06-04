ВСУ выпустили по Шебекинскому округу Белгородской области 519 боеприпасов за сутки

По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате обстрелов два человека погибли

ТАСС, 4 июня. Вооруженные силы Украины выпустили 3 июня по Шебекинскому городскому округу 519 единиц различных боеприпасов. Об этом в своем Telegram-канале в воскресенье написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По Шебекинскому городскому округу выпущено 519 единиц различных боеприпасов. К сожалению, есть двое погибших. В Новой Таволжанке и в Безлюдовке в результате обстрела погибли две женщины. От полученных травм они скончались на месте", - написал Гладков, подводя итоги прошедших суток.

Также в результате обстрелов Шебекинского округа два человека пострадали - мужчина получил осколочные ранения грудной клетки, верхних и нижних конечностей, женщина - осколочные ранения левого плеча. Им оказывают помощь медики.

По словам губернатора, повреждения объектов есть в нескольких населенных пунктах. "Село Муром подвергалось обстрелу 52 раза - удары наносили из ствольной артиллерии и миномета. Имеются значительные повреждения в административном здании, школе, детском саду, ФАПе, поврежден один автомобиль", - написал Гладков.