Жителя Сочи арестовали по делу об убийстве семилетней дочери его сожительницы

Он не менее 15 раз ударил ребенка ремнем за непослушание, ночью ее состояние резко ухудшилось и девочка умерла

ТАСС, 4 июня. Суд в Сочи в воскресенье заключил под стражу на время следствия 24-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве семилетней дочери его сожительницы, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

"Продолжается расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве семилетней дочери сожительницы (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сегодня по ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении мужчины возбудили 2 июня. По версии следствия, 27 мая подозреваемый, который жил с девушкой и ее дочерью в Сочи на съемной квартире, не менее 15 раз ударил ребенка ремнем за непослушание. В ночь на 2 июня из-за сильного ухудшения здоровья девочки мать вызвала скорую помощь, но врачи не успели спасти пострадавшую. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о промежуточных результатах расследования.