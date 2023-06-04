В Мелитополе произошел взрыв

В администрации города назвали причиной произошедшего уничтожение схрона ВСУ со взрывчаткой

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Взрыв произошел в Мелитополе. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале.

"Только что в городе прозвучал взрыв. Подробности позже", - написал он.

Как сообщила администрация города в Telegram-канале, взрыв произошел в результате уничтожения схрона ВС Украины со взрывчаткой.

"Звук взрыва, который был слышен на юге Мелитополя, вызван уничтожением ранее обнаруженных в схронах взрывчатых веществ. Мероприятие проводится с соблюдением всех норм безопасности. Обстановка в городе спокойная", - сказано в сообщении.

В новость были внесены изменения (16:34 мск) — добавлен комментарий администрации Мелитополя.