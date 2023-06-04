4 июня, 12:56,
обновлено 4 июня, 13:35

В Мелитополе произошел взрыв

Сергей Мальгавко/ ТАСС
Мелитополь
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

В администрации города назвали причиной произошедшего уничтожение схрона ВСУ со взрывчаткой

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Взрыв произошел в Мелитополе. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале.

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"Только что в городе прозвучал взрыв. Подробности позже", - написал он.

Как сообщила администрация города в Telegram-канале, взрыв произошел в результате уничтожения схрона ВС Украины со взрывчаткой. 

"Звук взрыва, который был слышен на юге Мелитополя, вызван уничтожением ранее обнаруженных в схронах взрывчатых веществ. Мероприятие проводится с соблюдением всех норм безопасности. Обстановка в городе спокойная", - сказано в сообщении.

В новость были внесены изменения (16:34 мск) — добавлен комментарий администрации Мелитополя. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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